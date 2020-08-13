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Представители ООН передали соцработникам Луганщины 30 велосипедов
Представители ООН в качестве гуманитарной помощи передали Свердловскому комплексному центру социального обслуживания населения на дому 30 новых велосипедов. Об этом сообщили в Администрации Свердловска и Свердловского района, передает Cxid.info.
«В рамках программы управления Верховного Комиссара ООН (УВКБ ООН) по делам беженцев по профилактике и экстренному реагированию на ситуацию COVID-19 учреждению была передана гуманитарная помощь в виде 30 велосипедов для социальных рабочих отделения социальной помощи на дому», — говорится в сообщении.
Временно исполняющая обязанности директора Свердловского комплексного центра социального обслуживания населения Татьяна Батакова подчеркнула, что наличие велосипедов сделает обслуживание граждан социальными работниками на дому «гораздо легче и продуктивнее».
Теги: ООН, велосипед, социальная помощь
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