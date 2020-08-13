Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

Представители ООН передали соцработникам Луганщины 30 велосипедов

13.08.2020 11:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Представители ООН передали соцработникам Луганщины 30 велосипедов

Представители ООН в качестве гуманитарной помощи передали Свердловскому комплексному центру социального обслуживания населения на дому 30 новых велосипедов. Об этом сообщили в Администрации Свердловска и Свердловского района, передает Cxid.info.
«В рамках программы управления Верховного Комиссара ООН (УВКБ ООН) по делам беженцев по профилактике и экстренному реагированию на ситуацию COVID-19 учреждению была передана гуманитарная помощь в виде 30 велосипедов для социальных рабочих отделения социальной помощи на дому», — говорится в сообщении.
Временно исполняющая обязанности директора Свердловского комплексного центра социального обслуживания населения Татьяна Батакова подчеркнула, что наличие велосипедов сделает обслуживание граждан социальными работниками на дому «гораздо легче и продуктивнее».



Теги: ООН, велосипед, социальная помощь
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх