В "ЛНР" начались строительные работы на пунктах пропуска у Золотого и Счастья

15.08.2020 14:00

В "ЛНР" сотрудники строительных организаций, при содействии военных, представителей СЦКК, МЧС и наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, продолжают работы по подготовке новых пунктов пропуска у Золотого и Счастья, сообщают местные СМИ.

На строительные площадки уже завозят материалы и устанавливают временные технические сооружения. Для выравнивания горизонта строители провели срезку поверхностного грунта. Специалисты роют котлованы под коммуникации и проводят распланировку строительных площадок пунктов пропуска «Луганск-Счастье» и «Первомайск-Золотое».