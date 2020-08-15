Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

В "ЛНР" начались строительные работы на пунктах пропуска у Золотого и Счастья

15.08.2020 14:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В "ЛНР" начались строительные работы на пунктах пропуска у Золотого и Счастья

В "ЛНР" сотрудники строительных организаций, при содействии военных, представителей СЦКК, МЧС и наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, продолжают работы по подготовке новых пунктов пропуска у Золотого и Счастья, сообщают местные СМИ.
На строительные площадки уже завозят материалы и устанавливают временные технические сооружения. Для выравнивания горизонта строители провели срезку поверхностного грунта. Специалисты роют котлованы под коммуникации и проводят распланировку строительных площадок пунктов пропуска «Луганск-Счастье» и «Первомайск-Золотое».



Теги: Счастье, строительство, ЛНР, Золотое
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх