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Архив - Луганская область

На Луганщине презентовали мобильный ЦПАУ для КПВВ

19.08.2020 11:00
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На Луганщине презентовали мобильный ЦПАУ для КПВВ

В Попасной состоялась презентация мобильного центра предоставления административных услуг. Об этом сообщает пресс-служба ЛОГА, передает Cxid.info.
Центр будет обслуживать не только жителей города, но и других удаленных населенных пунктов района. Глава области Сергей Гайдай отметил, что такими мобильными комплексами будут обеспечены и новые пункты пересечения линии разграничения, а именно — в Золотом и Счастье.
Сейчас осуществляется разработка новой геолокализованной информационной платформы и мобильного приложения (в состав которого будет входить система SMS-оповещения), что позволит пользователям легко найти информацию о соответствующих административных и регуляторных процедуры, отследить местонахождение мобильных ЦПАУ, а также предоставить обратную связь о полученных услугах.



Теги: Донбасс, презентация, Попасная, КПВВ, ЦПАУ
 
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