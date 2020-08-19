В "ЛНР" обвинили Украину в саботировании открытия КПВВ в Счастье

19.08.2020 14:00

С украинской стороны не ведут никаких работ на месте будущего пункта пропуска в Счастье. Об этом в своём Telegram-канале 18 августа сообщил представитель "ЛНР" на переговорах Трёхсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе Родион Мирошник.

"Планируется, что КПВВ «Счастье» и «Золотое» будут открыты синхронно. Если со стороны ЛНР на участке «Счастье» работы ведутся, то с украинской стороны никакой активности пока не наблюдается. Об этом сообщается и в отчётах СММ ОБСЕ", – написал он.