Главная / Новости / Луганская область / В "ЛНР" обвинили Украину в саботировании открытия КПВВ в Счастье
Последние новости раздела
- В "ЛНР" обвинили Украину в саботировании открытия КПВВ в Счастье14:00
- На Луганщине презентовали мобильный ЦПАУ для КПВВ11:00
- Боевики закрыли КПВВ "Станица Луганская" для жителей ОРДО09:00
- Зеленский назначил Фокина замглавы украинской делегации в ТКГ13:00
- На КПВВ «Станица Луганская» 10 человек потеряли сознание от жары12:00
- В соцсетях предупредили о "мошенниках-волонтерах" на КПВВ "Станица Луганская"14:00
- Ситуация на КПВВ в зоне ООС на Донбассе 17 августа13:00
- В штабе ООС сообщили об отсутствии обстрелов на Донбассе10:00
- В "ЛНР" начались строительные работы на пунктах пропуска у Золотого и Счастья14:00
- Для абитуриентов из ОРДЛО и Крыма продлили срок для поступления в вузы Украины18:00
В "ЛНР" обвинили Украину в саботировании открытия КПВВ в Счастье
19.08.2020 14:00
С украинской стороны не ведут никаких работ на месте будущего пункта пропуска в Счастье. Об этом в своём Telegram-канале 18 августа сообщил представитель "ЛНР" на переговорах Трёхсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе Родион Мирошник.
"Планируется, что КПВВ «Счастье» и «Золотое» будут открыты синхронно. Если со стороны ЛНР на участке «Счастье» работы ведутся, то с украинской стороны никакой активности пока не наблюдается. Об этом сообщается и в отчётах СММ ОБСЕ", – написал он.
Теги: Украина, Донбасс, Счастье, ЛНР, КПВВ
Читайте также:
- На переговорах в Минске "представители республик" постоянно устраивают спектакли
- "Большая сделка": что кроется за возможным вводом миротворцев на Донбасс
- Еще одна версия визита Савченко в Россию: она хочет попасть в "ДНР/ЛНР"
- Путин считает, что Украина должна вести переговоры с боевиками напрямую
- По цене стиралки: в Украине резко подешевели "евробляхи"
- ЕС может выделить почти 120 миллионов евро на поддержку украинских реформ
- В "ДНР" отметили 100-летие Владимира Дегтярева15:00
- В "ЛНР" обвинили Украину в саботировании открытия КПВВ в Счастье14:00
- На Луганщине презентовали мобильный ЦПАУ для КПВВ11:00
- Боевики закрыли КПВВ "Станица Луганская" для жителей ОРДО09:00
- В "ДНР" опубликовали программу празднования Дня шахтера17:00
- Скандальная Штепа опять собирается стать мэром Славянска15:00
- Зеленский назначил Фокина замглавы украинской делегации в ТКГ13:00
- На КПВВ «Станица Луганская» 10 человек потеряли сознание от жары12:00
- Вчера боевики "ДНР" пропустили через гуманитарный коридор в Еленовке 324 человека11:00
- В соцсетях предупредили о "мошенниках-волонтерах" на КПВВ "Станица Луганская"14:00
- У Путина подтвердили встречу помощников глав "нормандии" в августе17:00
- Перемирие на Донбассе: особенности и дальнейшие шаги16:00
- В "ДНР" отметили 100-летие Владимира Дегтярева15:00
- В "ЛНР" обвинили Украину в саботировании открытия КПВВ в Счастье14:00
- В Беларусь прилетело два самолета журналистов-штрейхбрейкеров из России13:00
- В Польше начали производство лекарства от коронавируса12:00
- На Луганщине презентовали мобильный ЦПАУ для КПВВ11:00
- В Украине очередной COVID-рекорд - почти 2 тысячи новых случаев за сутки10:00
- Боевики закрыли КПВВ "Станица Луганская" для жителей ОРДО09:00
- В Сирии взорвали российского генерала08:00
- Перемирие на Донбассе: особенности и дальнейшие шаги16:00
- 5 правил выбора кондиционера: на что обращать внимание?14:00
- Домашнее насилие: время не молчать17:00
- Нишевая парфюмерия: абсолют аромата16:00
- Год парламента в цифрах и фактах17:00
- Киберспорт и виртуальный спорт в эпоху пандемии18:00
- Лекарства через интернет: вызовы и перспективы17:00
- Электронные больничные. Когда ждать и как пользоваться?15:00
- Все о весовом контроле на украинских дорогах17:00
- Будут ли в Украине дешевые кредиты на жилье?17:00
- Гороскоп на неделю с 17 по 23 августа
- В соцсетях предупредили о "мошенниках-волонтерах" на КПВВ "Станица Луганская"
- В "ДНР" опубликовали программу празднования Дня шахтера
- Глава миссии МККК в Украине Флоранс Жиллетт прибыла в "ДНР"
- Боевики закрыли КПВВ "Станица Луганская" для жителей ОРДО
- В Беларусь прилетело два самолета журналистов-штрейхбрейкеров из России
- Лукашенко договорился с Путиным о военной поддержке
- Скандальная Штепа опять собирается стать мэром Славянска
- Ситуация на КПВВ в зоне ООС на Донбассе 17 августа
- Вчера боевики "ДНР" пропустили через гуманитарный коридор в Еленовке 324 человека