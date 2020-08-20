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Архив - Луганская область

В "ЛНР" задержали "министра промышленности и торговли"

20.08.2020 12:00
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В "ЛНР" задержали "министра промышленности и торговли"

Оккупационные власти "ЛНР" заявили о задержании так называемой исполняющей обязанности "министра промышленности и торговли" Ирины Деркач по подозрению в коррупции. Об этом говорится в сообщении "МГБ ЛНР", передает ОстроВ.
"Следственным отделом "министерства государственной безопасности" в отношении Деркач Ирины Петровны возбуждено уголовное дело… Подозреваемой избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - отмечается в нем.
Фейковый и.о. "министра", по информации местечковых "чекистов", "задержана по подозрению в коррупции, так как "действовала в ущерб экономической безопасности "республики", лоббируя интересы отдельных коммерческих структур".



Теги: Донбасс, министр, коррупция, задержание, ЛНР
 
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