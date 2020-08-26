- C 1 сентября в ОРЛО повысятся тарифы на ЖКХ10:00
- В ГПСУ рассказали об итогах работы КПВВ на Донбассе 24 августа10:00
- Пушилин рассказал, когда "ДНР" откроет "границы" с "ЛНР" и Украиной13:00
- Ситуация на КПВВ в зоне ООС на Донбассе 21 августа14:00
- В "ЛНР" задержали "министра промышленности и торговли"12:00
- В ТКГ договорились о новых участках разминирования и разведения сил на Донбассе08:00
- В "ЛНР" обвинили Украину в саботировании открытия КПВВ в Счастье14:00
- На Луганщине презентовали мобильный ЦПАУ для КПВВ11:00
- Боевики закрыли КПВВ "Станица Луганская" для жителей ОРДО09:00
- Зеленский назначил Фокина замглавы украинской делегации в ТКГ13:00
C 1 сентября в ОРЛО повысятся тарифы на ЖКХ
"Правительство" "ЛНР" приняло решение о предельной величине увеличения тарифов на отдельные жилищно-коммунальные услуги с 1 сентября 2020 года, сообщает Cxid.info.
Так, максимальная величина роста тарифов составит:
— на услуги по содержанию домов, сооружений и придомовых территорий — не выше 35%;
— на централизованное водоснабжение и водоотведение — не выше 40%;
— на тепловую энергию в сфере теплоснабжения и на услуги по централизованному отоплению — не выше 30%.
Таким образом, тарифы на содержание жилья повысятся в среднем на 1,50 руб. за один квадратный метр, на централизованное водоснабжение — на 8 руб. за кубический метр, централизованное водоотведение — на 4,86 руб. за один кубический метр, централизованное отопление в среднем повысится не выше чем на 4,54 руб. за квадратный метр.
Теги: коммунальные услуги, тарифы, повышение, ЛНР
- Мартовское повышение тарифов - сколько будет стоит использование привычных электроприборов (ИНФОГРАФИКА)
- В "ДНР" подняли тарифы на отопление для предприятий и предпринимателей
- Украинцам предлагают жить по-новому: появятся штрафы за коммуналку, а ремонтировать жилье придется самим
- Минэкономразвития прогнозирует рост тарифов для населения в 2018-2020 годах
- На сколько вырастут цены на коммунальные услуги: прогноз министерства
- Саакашвили заявил, что знает, как за два месяца снизить тарифы для населения
- C 1 сентября в ОРЛО повысятся тарифы на ЖКХ10:00
- В "ДНР" сняли ограничения на взыскание задолженности за ЖКУ, введенные из-за COVID-1909:00
- В "ДНР" назвали "звезд", которые выступят в Донецке на День шахтера15:00
- В оккупированном Донецке открыли памятник ликвидированному боевику «Гиви»12:00
- В ГПСУ рассказали об итогах работы КПВВ на Донбассе 24 августа10:00
- Мариупольцы отправили поздравление с Днем флага Украины жителям ОРДО10:00
- Пушилин рассказал, когда "ДНР" откроет "границы" с "ЛНР" и Украиной13:00
- В Киевском районе Донецка сгорела поликлиника17:00
- Вчера через гумкоридор в Еленовке пропустили почти триста человек15:00
- В Донецке перекрыли движение в центре города10:00
- C 1 сентября в ОРЛО повысятся тарифы на ЖКХ10:00
- В "ДНР" сняли ограничения на взыскание задолженности за ЖКУ, введенные из-за COVID-1909:00
- "Динамо" в девятый раз завоевало Суперкубок Украины (ВИДЕО)08:00
- Минздрав утвердил новые правила обучения в школах18:00
- Встреча советников лидеров "нормандской четверки" 28 августа не состоится17:00
- Кравчук показал Гордону "американское устройство от коронавируса"16:00
- В "ДНР" назвали "звезд", которые выступят в Донецке на День шахтера15:00
- Рада повысила "минималку" до пяти тысяч гривен14:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 25 августа13:00
- В оккупированном Донецке открыли памятник ликвидированному боевику «Гиви»12:00
- Украина на 29-м году независимости17:00
- Перемирие на Донбассе: особенности и дальнейшие шаги16:00
- 5 правил выбора кондиционера: на что обращать внимание?14:00
- Домашнее насилие: время не молчать17:00
- Нишевая парфюмерия: абсолют аромата16:00
- Год парламента в цифрах и фактах17:00
- Киберспорт и виртуальный спорт в эпоху пандемии18:00
- Лекарства через интернет: вызовы и перспективы17:00
- Электронные больничные. Когда ждать и как пользоваться?15:00
- Все о весовом контроле на украинских дорогах17:00
- Пушилин рассказал, когда "ДНР" откроет "границы" с "ЛНР" и Украиной
- В "ДНР" назвали "звезд", которые выступят в Донецке на День шахтера
- Гороскоп на неделю с 24 по 30 августа
- Юлия Тимошенко в тяжелом состоянии из-за коронавируса
- В оккупированном Донецке открыли памятник ликвидированному боевику «Гиви»
- Украина отменила самоизоляцию для приезжих из РФ
- Мариупольцы отправили поздравление с Днем флага Украины жителям ОРДО
- Немецкие врачи подтвердили отравление Навального
- В ГПСУ рассказали об итогах работы КПВВ на Донбассе 24 августа
- Кравчук показал Гордону "американское устройство от коронавируса"