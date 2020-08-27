Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

Кабмин выделил средства для компенсаций пострадавшим от пожаров на Луганщине

27.08.2020 10:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Кабмин выделил средства для компенсаций пострадавшим от пожаров на Луганщине

Кабинет министров утвердил проект распоряжения об оказании денежной помощи для преодоления последствий пожаров в Луганской области, передает Трибун.
Об этом сообщил народный депутат Василий Мокан на странице в Фейсбуке.
С его слов, Кабинет министров согласовал документ о выделении средств из резервного фонда госбюджета для ликвидации последствий стихии, от которой Донбасс пострадал в июле этого года.
В частности, Луганская облгосадминистрация получит 32,6 млн грн на выплату денежной помощи пострадавшим и семьям погибших. Средства распределят так:

  • по 200 тыс. грн выделят на каждого погибшего члена семьи;
  • по 50 тыс. грн - каждому пострадавшему, который получил тяжелые травмы;
  • по 20 тыс. грн - каждому пострадавшему, который получил травмы легкой степени тяжести.


Теги: пожар, компенсация, пострадавшие
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх