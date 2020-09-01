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Архив - Луганская область

В ОРЛО из-за коронавируса "закрыли" Славяносербск

01.09.2020 15:00
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В ОРЛО из-за коронавируса "закрыли" Славяносербск

Оккупационная администрация ввела ограничение на передвижение транспорта, а также работу рынков и школ на территории Славяносербска, сообщает "Трибун".
В частности, так называемая "чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия" решила ввести на территории Славяносербска следующие ограничения:
– запрет на передвижения всех видов общественного транспорта (городской, пригородный, междугородний, такси);
– запрет на передвижения личного транспорта за пределы пгт Славяносербск.
Срок – с 23:00 31 августа 2020 года до "особого распоряжения".
При этом передвижение специализированного, служебного, аварийного транспорта, а также транспорта по доставке пищевых продуктов будет осуществляться без ограничений.
Также с сегодняшнего дня до "особого распоряжения" на территории Славяносербска прекращают работу рынки всех форм собственности.
Кроме того, "ЧСПК" "постановила" начать учебный год на территории Славяносербска в дистанционном режиме. Срок – с 1 сентября 2020 года до "особого распоряжения".



Теги: город, карантин, COVID-19
 
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