КПВВ «Станица Луганская» работает несмотря на пожары

03.09.2020 15:00

Несмотря на продолжающиеся пожары в Станице Луганской, КПВВ работает в обычном режиме, сообщает Cxid.info.

На жд-путях у КПВВ стоит пожарный поезд. В самой Станице на улице Москва-Донбасс, где проводили эвакуацию, сгорело несколько домов. Это брошенные дома, разбитые еще в 2014 году во время боевых действий.

Как говорят очевидцы в воздухе на КПВВ сильных запах гари, дым и в некоторых местах летит пепел от пожарищ. Людям старшего возраста достаточно тяжело дышать. Медицинские маски здесь не помогают, нужны как минимум респираторы. Уже несколько человек обратились за помощью к медицинским работникам.