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"ЛНР" собирается отказаться от украинского водоснабжения
Оккупационные власти "ЛНР" планируют со следующего года отказаться от водоснабжения, которое Украина осуществляет во временно неподконтрольные районы. Об этом в комментарии hromadske сообщил председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай.
"Идут такие разговоры на уровне Трехсторонней контактной группы, что с января они могут вообще отказаться", - сказал глава ОГА. По его словам, боевики уже уменьшили объем воды, которую они отбирают через Попаснянский водоканал.
Гайдай отметил, что сейчас ведутся переговоры о компенсации, которую так называемая "ЛНР" должна заплатить за потребленную воду.
"Мы настаиваем на том, что они нам задолжали почти 170 млн грн, и у нас есть документы, подтверждающие эту сумму. Они говорят, что они готовы заплатить где-то 87. Возможно, мы согласимся на компенсацию на 87 млн, но пропишем, что мы не согласны с этой суммой", - добавил он.
Теги: Украина, водоснабжение, отказ, ЛНР
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