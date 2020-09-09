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В ЛугОГА назвали дату завершения строительства КПВВ в Счастье
Новый контрольный пункт въезда–выезда (КПВВ) в Счастье (Луганская обл.) должен быть готов к открытию 10 ноября текущего года. Об этом шла речь на выездном совещании по строительству нового КПВВ, передает пресс-служба военно-гражданской администрации города Счастье, информирует Интернет-газета "Жизнь".
Непосредственно на месте возведения КПВВ участники совещания обсудили дорожную карту строительства пункта пропуска и определили вопрос отвода земельного участка под комплекс его сооружений.
«Контрольный пункт въезда–выезда в городе Счастье должен быть в состоянии готовности 10 ноября», – отметил начальник отдела взаимодействия с правоохранительными органами, оборонной работы, по вопросам предотвращения и выявления коррупции Луганской облгосадминистрации Дмитрий Плугин.
Как сообщается, в проекте строительства КПВВ учитываются возможности решения вопросов социального характера, удобства обслуживания граждан. Предусмотрено и строительство новой автостанции.
Теги: Счастье, строительство, КПВВ
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