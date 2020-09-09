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Архив - Луганская область

"Власти" Луганска запретили продажу алкоголя в День города

09.09.2020 11:00
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"Власти" Луганска запретили продажу алкоголя в День города

"Администрация" Луганска установила запрет на розничную продажу алкогольной продукции 12 сентября с целью обеспечения общественного порядка при проведении мероприятий, посвященных Дню города. Об этом сообщила пресс-служба "мэрии".
"Запрет на розничную продажу алкогольной продукции в центральной части Луганска установлен распоряжением главы администрации города с 8:00 до 22:00 12 сентября с целью обеспечения общественного порядка при проведении мероприятий, посвященных празднованию 225-й годовщины основания Луганска", — говорится в сообщении.
В "администрации" уточнили, что "данное ограничение не распространяется на продажу алкогольной продукции в стационарных объектах общественного питания, а также на розничную продажу пива в пластиковой таре и пива на розлив в пластиковую тару".



Теги: Луганск, алкоголь, запрет, День города
 
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