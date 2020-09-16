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На КПВВ «Станица Луганская» в два раза сократили срок получения результатов ПЦР-тестов

16.09.2020 09:00
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На КПВВ «Станица Луганская» в два раза сократили срок получения результатов ПЦР-тестов

Срок получения результатов ПЦР-тестов на КПВВ «Станица Луганская» в лаборатории «Фармбиотест» сокращен в два раза, но цена осталась прежней. Об этом CXID.info сообщили сотрудники КДЦ «Фармбиотест».
«Срок выполнения ПЦР-исследований на COVID-19 сокращается до 24 часов. Стоимость услуги остается прежней — 1220 гривен. Так же, теперь у пациентов появилась возможность получить результат теста за 12 часов, но это за повышенную плату», — рассказали работники лаборатории.



Теги: тест, Станица Луганская, КПВВ, COVID-19
 
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