В "ЛНР" расстреляли двух предпринимателей, занимавшихся угольным бизнесом

17.09.2020 15:00

На оккупированной Луганщине около города Хрустальный (Красный Луч) в кроссовере Cherokee расстреляли двух предпринимателей - Сергея Криничного и Игоря Доценко - которые вели угольный бизнес с 2019 года, передает Depo.Донбасс.

Отмечается, что предприниматели арендовали часть ООО "Торговый дом ИСА".

"Машину расстреляли из автомата Калашникова, причем расстреливали так, чтобы уж наверняка. Убитые трейдеры — Криничный Сергей Николаевич и Доценко Игорь Владимирович. Трупы нашли в 11:30. Судя по всему, у Криничного и Доценко была забита с кем-то "стрелка", они на нее приехали и их там замочили. На месте было найдено 12 гильз калибра 5,45. Машина, как нам говорят, почти не пострадала. Стреляли почти в упор. В машине нашли деньги — 93 000 рублей — документы о предпринимательской деятельности, документацию о погрузке угля, мобильные телефоны. Относительно денег нам поступают противоречивые данные, но возможно сначала у коммерсантов было с собой гораздо больше наличности. Якобы у них было с собой 2,5 миллиона рублей и их забрали", — говорится в сообщении.