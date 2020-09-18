На Луганщине прошли антитеррористические учения

18.09.2020 09:00

В Рубежном Луганской области прошли плановые антитеррористические тактико-специальные учения Антитеррористического центра Службы безопасности Украины. Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В двухдневных тренировках приняли участие сотрудники региональных подразделений СБУ, Вооруженных Сил Украины, Нацгвардии, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Нацполиции, Государственной пограничной службы, представители местной власти.

Главной целью тренировочных сборов было повышение уровня межведомственного взаимодействия в условиях вероятной диверсионной и террористической угроз, проверка уровня защищенности стратегически важных объектов региона.