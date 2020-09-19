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В "ЛНР" назвали самые "коронавирусные" регионы
19.09.2020 09:00
В "ЛНР" наибольшее число заболевших коронавирусом приходится на Луганск, Свердловск, Лутугинский район и Первомайск. Об этом сообщил "заместитель министра здравоохранения ЛНР" Олег Валиев, передают местные СМИ.
Он напомнил, что с начала пандемии по состоянию на 18 сентября в "ЛНР" зарегистрировали 820 случаев заражения COVID-19, выздоровели 708 человек, умерли – 26 пациентов. Остальные заболевшие находятся на лечении в инфекционных стационарах.
Теги: Донбасс, регионы, ЛНР, COVID-19
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