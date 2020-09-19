В "ЛНР" назвали самые "коронавирусные" регионы

19.09.2020 09:00

В "ЛНР" наибольшее число заболевших коронавирусом приходится на Луганск, Свердловск, Лутугинский район и Первомайск. Об этом сообщил "заместитель министра здравоохранения ЛНР" Олег Валиев, передают местные СМИ.

Он напомнил, что с начала пандемии по состоянию на 18 сентября в "ЛНР" зарегистрировали 820 случаев заражения COVID-19, выздоровели 708 человек, умерли – 26 пациентов. Остальные заболевшие находятся на лечении в инфекционных стационарах.



