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Архив - Луганская область

В "ЛНР" ввели дополнительные карантинные ограничения

22.09.2020 09:00
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В "ЛНР" ввели дополнительные карантинные ограничения

Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) "ЛНР" ввела новые ограничительные меры с целью предотвращения распространения COVID-19, сообщает Cxid.info.
В частности, с 21 сентября 2020 года и до особого распоряжения комиссия запретила проводить культурно-массовые мероприятия во всех образовательных учреждениях региона.
Также до улучшения эпидемической обстановки запрещено проведение краткосрочных и длительных свиданий с лицами, содержащимися в учреждениях исполнения наказаний МВД.
Кроме того, ЧСПК утвердила «Требования по предупреждению распространения COVID-19 в театрах и концертных залах».
Помимо этого, решением комиссии был усилен контроль за исполнением указа «О введении режима повышенной готовности» в части обязательства всех работодателей, осуществляющих деятельность на территории "ЛНР", проводить измерение температуры тела до начала рабочего дня (с обязательным отстранением от работы лиц с повышенной температурой тела), а также обеспечить ношение сотрудниками средств защиты органов дыхания и регулярной их смены каждые четыре часа.



Теги: Донбасс, карантин, ЛНР
 
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