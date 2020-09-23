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Архив - Луганская область

"Госбанк ЛНР" начал выдавать кредиты физлицам

23.09.2020 15:00
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"Госбанк ЛНР" начал выдавать кредиты физлицам

В «ЛНР» «госбанк» запустил программу кредитования физических лиц – но только для сотрудников «бюджетных» организаций. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.
«Государственный банк ЛНР запустил программу потребительского кредитования для физических лиц. Основными условиями для получения кредита являются официальное трудоустройство в бюджетной организации и получение заработной платы на счет, открытый в госбанке не менее 12 месяцев», – сказано в сообщении.
Также заемщик должен иметь «паспорт ЛНР», оригинал «идентификационного кода» и проживать в «республике» (должна быть «регистрация» места жительства).
Кредитный лимит пообещали устанавливать на отдельную карту. Срок кредитования – 12 месяцев, процентная ставка за пользование кредитными средствами составляет 2,5% в месяц. Комиссия за снятие наличных с кредитной карты – 3% от суммы снятия, а за использование кредитки в торговых сетях и магазинах комиссию брать не будут.



Теги: банк, кредит, ЛНР, бюджетники
 
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