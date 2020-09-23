- "Госбанк ЛНР" начал выдавать кредиты физлицам15:00
- В ООН оценили результаты перемирия на Донбассе17:00
- Вчера линию разграничения на Донбассе пересекли почти 2400 человек12:00
- В "ЛНР" ввели дополнительные карантинные ограничения09:00
- ОБСЕ обнаружила на оккупированном Донбассе неотведенную технику боевиков08:00
- Ситуация на КПВВ “Новотроицкое” и “Станица Луганская” 21 сентября13:00
- Резников объяснил суть амнистии на Донбассе11:00
- В "ЛНР" назвали самые "коронавирусные" регионы09:00
- Власти "ДНР" передумали открывать границу с "ЛНР"16:00
- Ситуация на КПВВ в зоне ООС на Донбассе 18 сентября13:00
"Госбанк ЛНР" начал выдавать кредиты физлицам
В «ЛНР» «госбанк» запустил программу кредитования физических лиц – но только для сотрудников «бюджетных» организаций. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.
«Государственный банк ЛНР запустил программу потребительского кредитования для физических лиц. Основными условиями для получения кредита являются официальное трудоустройство в бюджетной организации и получение заработной платы на счет, открытый в госбанке не менее 12 месяцев», – сказано в сообщении.
Также заемщик должен иметь «паспорт ЛНР», оригинал «идентификационного кода» и проживать в «республике» (должна быть «регистрация» места жительства).
Кредитный лимит пообещали устанавливать на отдельную карту. Срок кредитования – 12 месяцев, процентная ставка за пользование кредитными средствами составляет 2,5% в месяц. Комиссия за снятие наличных с кредитной карты – 3% от суммы снятия, а за использование кредитки в торговых сетях и магазинах комиссию брать не будут.
Теги: банк, кредит, ЛНР, бюджетники
- Нацбанк анонсировал спецаукцион на пятницу, 13-е
- Нацбанк проведет следующий валютный аукцион 20 марта
- Задержан луганчанин, который надул банк на 202 тысячи гривен
- Cтавки по кредиту - процентное рабство. Что делать?
- Зная о взятом в банке кредите, женщина организовала нападение
- НБУ готов ввести предельную маржу
- "Госбанк ЛНР" начал выдавать кредиты физлицам15:00
- Пушилин отказался открывать "границы" с Украиной и "ЛНР"11:00
- На КПВВ "Новотроицкое" закрыли палаточный городок для "ночников"09:00
- В Донецкой области - антирекорд COVID-1908:00
- В ООН оценили результаты перемирия на Донбассе17:00
- На прямую линию с Пушилиным поступило более 1500 вопросов 14:00
- Вчера линию разграничения на Донбассе пересекли почти 2400 человек12:00
- Опубликовано видео строительства боевиками "ДНР" новых позиций под Горловкой10:00
- В "ЛНР" ввели дополнительные карантинные ограничения09:00
- ОБСЕ обнаружила на оккупированном Донбассе неотведенную технику боевиков08:00
- Церемонию вручения Нобелевских премий отменили из-за пандемии COVID-1917:00
- Польша заявила о создании лекарства от коронавируса16:00
- "Госбанк ЛНР" начал выдавать кредиты физлицам15:00
- МВД Украины запустило онлайн-сервис для проверки водительских удостоверений14:00
- Навального выписали из клиники Шарите13:00
- Лукашенко "по тихому" вступил в должность Президента Беларуси12:00
- Пушилин отказался открывать "границы" с Украиной и "ЛНР"11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 23 сентября10:00
- На КПВВ "Новотроицкое" закрыли палаточный городок для "ночников"09:00
- В Донецкой области - антирекорд COVID-1908:00
- Вакцинация во время пандемии коронавируса. Главные правила16:00
- «Доступные кредиты» через полгода: результаты и перспективы11:00
- Онлайн казино: как работает программа лояльности19:00
- Как выбрать очиститель воздуха в офис?15:00
- Слава и призы ассоциируются с онлайн казино Кинг16:30
- Топ производителей детских колясок14:30
- Украина на 29-м году независимости17:00
- Перемирие на Донбассе: особенности и дальнейшие шаги16:00
- 5 правил выбора кондиционера: на что обращать внимание?14:00
- Домашнее насилие: время не молчать17:00
- Гороскоп на неделю с 21 по 27 сентября
- На прямую линию с Пушилиным поступило более 1500 вопросов
- Резников объяснил суть амнистии на Донбассе
- Вчера линию разграничения на Донбассе пересекли почти 2400 человек
- Пушилин отказался открывать "границы" с Украиной и "ЛНР"
- Ситуация на КПВВ “Новотроицкое” и “Станица Луганская” 21 сентября
- В "ЛНР" ввели дополнительные карантинные ограничения
- Опубликовано видео строительства боевиками "ДНР" новых позиций под Горловкой
- В Донецкой области - антирекорд COVID-19
- На КПВВ "Новотроицкое" закрыли палаточный городок для "ночников"