В "ЛНР" анонсировали "горячую линию" по вопросам оформления пенсий

24.09.2020 15:00

"Пенсионный фонд" "ЛНР" 30 сентября проведет "горячую телефонную линию" по вопросам оформления документов, необходимых для назначения пенсии. Об этом сообщили в "ведомстве", передает Cxid.info.

"Заместитель начальника управления — начальник отдела анализа и контроля за применением пенсионного законодательства управления пенсионного обеспечения Пенсионного фонда ЛНР Елена Косаженок проведет "горячую телефонную линию" на тему "Порядок предоставления, оформления и рассмотрения документов, необходимых для назначения пенсии (перерасчета, перевода с одного вида пенсии на другой) на территории Луганской Народной Республики", — говорится в сообщении.

Задать вопросы можно с 10.00 до 12.00 по телефону: (0642) 55-14-24.