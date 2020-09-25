Украинская сторона начала строительство КПВВ возле Счастья

25.09.2020 08:00

В городе Счастье Луганской области началось строительство нового пункта пропуска через линию разграничения сторон, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Строительство дополнительного пункта пропуска осуществляется в два этапа. Сначала обустраивается пешеходное сообщение, потом — автомобильное. К строительству КПВВ привлечен личный состав Вооруженных Сил Украины, Государственной пограничной службы, а также представителей военно-гражданских администраций Донецкой и Луганской областей, рабочие Попаснянского районного водоканала и региональной службы автомобильных дорог.

Сейчас продолжается строительство дорожной сети и ремонт моста через реку Северский Донец, уже расчищена и площадка для развертывания сервисной зоны. Кроме того, на отведенный участок доставлены и установлены три мобильных жилых модуля.

Отмечается, что помощь в сооружении КПВВ предложили и различные международные гуманитарные организации. При их поддержке, на новом пункте пропуска будут обустроены санитарные зоны, медицинские модули, пункты предоставления административных услуг, пункт обогрева и палатки для отдыха лиц, пересекающих КПВВ.

Открытие нового КПВВ «Счастье» запланировано на 10 ноября 2020 г. Ожидаемая пропускная способность нового пункта въезда-выезда — 10-15 тысяч человек и 3-5 тысяч транспортных средств в сутки.