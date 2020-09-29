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В "ЛНР" назвали пропускную способность новых КПВВ у Золотого и Счастья
29.09.2020 16:00
Пропускная способность строящегося контрольного пункта пропуска (КПП) через линию соприкосновения в районе Золотого составит 9000 человек и 70 легковых автомобилей в сутки. Об этом 29 сентября сообщила временно исполняющая обязанности "министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства ЛНР" Татьяна Буряк, передают местные СМИ.
По словам чиновницы, на территории пункта пропуска специалисты уже начали устанавливать контейнеры модульного типа для размещения всех необходимых служб.
Она также добавила, что КПП «Луганск-Счастье», на котором выполнено около 35% строительно-монтажных работ, обеспечит пропускную способность до 12000 человек в сутки, до 120 легковых и 60 грузовых автомобилей.
Теги: Донбасс, Счастье, ЛНР, КПВВ, Золотое
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