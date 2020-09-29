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Жители ОРЛО рассказали о новом порядке пропуска через КПВВ «Станица Луганская»
Вступившие в силу в "ЛНР" изменения в правилах пересечения временного пункта пропуска «Станица Луганская», у большинства луганчан вызвали вопрос, как понять фразу «не чаще одного раза в месяц», сообщает Cxid.info.
Разъяснений на официальном уровне пока не последовало, но луганчане, которые пересекали КПВВ «Станица Луганская» поинтересовались у пограничников на стороне ОРЛО, как они теперь будут пропускать людей через линию разграничения.
Ответами пограничников они поделились в телеграм-канале «Домой в Луганск. Пути решения».
«Подруга вчера переходила из Луганска в Станицу. Ей сказали так: вернуться можешь, когда угодно, а опять в Украину выпустим только через месяц», — написала луганчанка в ТГ.
«Узнавали сегодня этот вопрос на КПВВ «Станица Луганская» у пограничников. Выходили сегодня в Луганск и узнавали на пропускном пункте, что пересекать КПВВ можно раз в месяц. Это заехал и выехал — считается как одна поездка», — сообщил другой участник группы.
Теги: ограничение, ЛНР, Станица Луганская, КПВВ
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