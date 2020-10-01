КПВВ в Станице Луганской закрыли из-за пожаров

01.10.2020 13:00

Контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) Станица Луганская временно прекратил работу из-за распространения пожаров. Об этом сообщила пресс-служба Станично-Луганской районной государственной администрации в Facebook в четверг, 1 октября, передает Корреспондент.net.

"Дополнительная информация по состоянию на 11:00. Пожар в районе КПВВ Станица Луганская распространился к автодороге, по которой люди пересекают КПВВ, вблизи дороги началась детонация взрывных устройств, в связи с этим, на время прекращена работа КПВВ "Станица-Луганская", – говорится в сообщении.

В Госпограслужбе подтвердили эту информацию, заявив, что КПВВ закрыт согласно решению командующего силами операции Объединенных сил.