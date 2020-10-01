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Архив - Луганская область

Опубликованы фото и видео сгоревшего КПВВ в Станице Луганской

01.10.2020 16:30
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Опубликованы фото и видео сгоревшего КПВВ в Станице Луганской

Пресс-служба Луганской областной государственной администрации опубликовала свежие фото и видео со сгоревшего КПВВ "Станица Луганская", который не работает из-за масштабного пожара и детонации боеприпасов, сообщает Depo.Донбасс.
"Пламя разрушило модуль МККК и павильон для ожидающих", — говорится в публикации.



Теги: пожар, Станица Луганская, КПВВ
 
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