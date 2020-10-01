Опубликованы фото и видео сгоревшего КПВВ в Станице Луганской

01.10.2020 16:30

Пресс-служба Луганской областной государственной администрации опубликовала свежие фото и видео со сгоревшего КПВВ "Станица Луганская", который не работает из-за масштабного пожара и детонации боеприпасов, сообщает Depo.Донбасс.

"Пламя разрушило модуль МККК и павильон для ожидающих", — говорится в публикации.