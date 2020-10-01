Три человека погибли в результате лесных пожаров на Луганщине

01.10.2020 08:00

В результате масштабных пожаров в Луганской области погибло три человека, еще трое пострадавших были госпитализированы с отравлением угарным газом, площадь пожара составляет более 9,3 тыс га, открыты уголовные производства. Об этом в четверг, 1 октября на своей странице в Facebook заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, передает Корреспондент.net.

"Ситуация в регионе напряженная. Три человека погибли, один из них - лесничий, еще трое пострадавших госпитализированы с отравлением угарным газом. Поврежденные огнем несколько десятков домов и общественных зданий. Огонь окружил Северодонецк", - говорится в сообщении.

По словам Венедиктовой, по фактам масштабных пожаров в Луганской области возбудили уголовные производства по ч. 1, 2 ст. 270 УК Украины (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности). Продолжаются неотложные следственные действия.