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Три человека погибли в результате лесных пожаров на Луганщине
В результате масштабных пожаров в Луганской области погибло три человека, еще трое пострадавших были госпитализированы с отравлением угарным газом, площадь пожара составляет более 9,3 тыс га, открыты уголовные производства. Об этом в четверг, 1 октября на своей странице в Facebook заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, передает Корреспондент.net.
"Ситуация в регионе напряженная. Три человека погибли, один из них - лесничий, еще трое пострадавших госпитализированы с отравлением угарным газом. Поврежденные огнем несколько десятков домов и общественных зданий. Огонь окружил Северодонецк", - говорится в сообщении.
По словам Венедиктовой, по фактам масштабных пожаров в Луганской области возбудили уголовные производства по ч. 1, 2 ст. 270 УК Украины (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности). Продолжаются неотложные следственные действия.
Теги: Донбасс, Северодонецк, пожар, лес
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