Главная / Новости / Луганская область / В "ЛНР" дали гарантиии безопасности украинской авиации для тушения лесных пожаров
Последние новости раздела
- Шмыгаль на Луганщине назвал суммы компенсаций пострадавшим от пожаров16:00
- КПВВ "Станица Луганская" сегодня работать не будет12:00
- ООН передала Украине 4 мобильных Центра предоставления админуслуг для Донбасса10:00
- Число погибших в пожарах на Луганщине возросло до 1109:00
- Опубликованы фото и видео сгоревшего КПВВ в Станице Луганской16:30
- В "ЛНР" дали гарантиии безопасности украинской авиации для тушения лесных пожаров14:00
- КПВВ в Станице Луганской закрыли из-за пожаров13:00
- Ярош вызвался возглавить украинскую делегацию в ТКГ11:00
- "Ощадбанк" продлил срок действия платежных карт ВПЛ до 1 ноября10:00
- Три человека погибли в результате лесных пожаров на Луганщине08:00
В "ЛНР" дали гарантиии безопасности украинской авиации для тушения лесных пожаров
01.10.2020 14:00
В "ЛНР" гарантировали неприменение средств противовоздушной обороны (ПВО) в случае использования Киевом авиации для тушения пожаров на подконтрольной Украине территории Донбасса. Об этом заявил представитель "республиканской народной милиции" Ян Лещенко, передает Cxid.info.
"В связи с продолжающимися пожарами в Донецкой и Луганской областях и увеличением территории их распространения призываем украинское руководство незамедлительно принять меры для локализации очагов возгорания вплоть до применения специальной авиации. Со своей стороны Народная милиция готова предоставить гарантии о неприменении средств ПВО", — сказал Лещенко.
Теги: пожар, гарантии, авиация, ЛНР
Читайте также:
- Зеленский на Луганщине: компенсации для пострадавших и авиация для пожаротушения
- В Крыму 2-й день бушует мощный лесной пожар: оккупант не в состоянии спасти заповедник под Ялтой. ВИДЕО
- Накопители ioSafe: не горят и не тонут
- В центре Донецка пожар тушила авиация
- На Донеччині під час ліквідації пожежі вогнеборці виявили тіло загиблої жінки
- Пожар на самолете "Стамбул - Бангкок": 30 пострадавших
- Шмыгаль на Луганщине назвал суммы компенсаций пострадавшим от пожаров16:00
- Ситуация на КПВВ «Новотроицкое» 2 октября по данным ГПСУ15:00
- На Донетчине расширили желтую и оранжевую зоны карантина14:00
- КПВВ "Станица Луганская" сегодня работать не будет12:00
- ООН передала Украине 4 мобильных Центра предоставления админуслуг для Донбасса10:00
- Число погибших в пожарах на Луганщине возросло до 1109:00
- Опубликованы фото и видео сгоревшего КПВВ в Станице Луганской16:30
- Донбасс накрыла пыльная буря16:00
- В "ЛНР" дали гарантиии безопасности украинской авиации для тушения лесных пожаров14:00
- КПВВ в Станице Луганской закрыли из-за пожаров13:00
- Британские ученые выявили опасную особенность коронавируса17:00
- Шмыгаль на Луганщине назвал суммы компенсаций пострадавшим от пожаров16:00
- Ситуация на КПВВ «Новотроицкое» 2 октября по данным ГПСУ15:00
- На Донетчине расширили желтую и оранжевую зоны карантина14:00
- Ученые определили продолжительность приобретенного иммунитета к коронавирусу13:00
- КПВВ "Станица Луганская" сегодня работать не будет12:00
- В Украине третий подряд суточный антирекорд заболеваемости COVID11:00
- ООН передала Украине 4 мобильных Центра предоставления админуслуг для Донбасса10:00
- Число погибших в пожарах на Луганщине возросло до 1109:00
- Дональд Трамп с супругой заразились коронавирусом08:00
- Строительство и весовой контроль. Что происходит на украинских дорогах?17:00
- Удаленная работа: плюсы, минусы и правовое регулирование13:00
- Вакцинация во время пандемии коронавируса. Главные правила16:00
- «Доступные кредиты» через полгода: результаты и перспективы11:00
- Онлайн казино: как работает программа лояльности19:00
- Как выбрать очиститель воздуха в офис?15:00
- Слава и призы ассоциируются с онлайн казино Кинг16:30
- Топ производителей детских колясок14:30
- Украина на 29-м году независимости17:00
- Перемирие на Донбассе: особенности и дальнейшие шаги16:00
- В "ДНР" обнародовали новые тарифы на услуги ЖКХ
- В ОРДО зафиксировано рекордное число новых заражений COVID-19
- Донбасс накрыла пыльная буря
- Опубликованы фото и видео сгоревшего КПВВ в Станице Луганской
- Легендарный форвард донецкого "Шахтера" умер в возрасте 48 лет
- 30 сентября часть Донецка останется без воды
- "Ощадбанк" продлил срок действия платежных карт ВПЛ до 1 ноября
- В "ДНР" перешли на дистанционный прием документов для пересечения КПВВ "Еленовка"
- В "ЛНР" назвали пропускную способность новых КПВВ у Золотого и Счастья
- Жители ОРЛО рассказали о новом порядке пропуска через КПВВ «Станица Луганская»