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Архив - Луганская область

В "ЛНР" дали гарантиии безопасности украинской авиации для тушения лесных пожаров

01.10.2020 14:00
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В "ЛНР" дали гарантиии безопасности украинской авиации для тушения лесных пожаров

В "ЛНР" гарантировали неприменение средств противовоздушной обороны (ПВО) в случае использования Киевом авиации для тушения пожаров на подконтрольной Украине территории Донбасса. Об этом заявил представитель "республиканской народной милиции" Ян Лещенко, передает Cxid.info.
"В связи с продолжающимися пожарами в Донецкой и Луганской областях и увеличением территории их распространения призываем украинское руководство незамедлительно принять меры для локализации очагов возгорания вплоть до применения специальной авиации. Со своей стороны Народная милиция готова предоставить гарантии о неприменении средств ПВО", — сказал Лещенко.



Теги: пожар, гарантии, авиация, ЛНР
 
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