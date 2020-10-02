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Число погибших в пожарах на Луганщине возросло до 11
02.10.2020 09:00
В результате масштабных пожаров в Луганской области по состоянию на 19:00 четверга, 1 октября, погибли 11 человек, еще 17 пострадали, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, передает Корреспондент.net.
Отмечается, что 17 пострадавших с ожогами и отравлением угарным газом доставили в медучреждения для оказания первоочередной помощи.
"Локализовали и ликвидировали 116 пожаров, еще на 30-ти участках возгорания работают подразделения спасателей. По предварительным оценкам, ориентировочная площадь, охваченная огнем, составляет более 11 тысяч гектаров", - говорится в сообщении.
Сейчас на месте работают более 30 следственно-оперативных групп. Проведено 20 осмотров мест происшествий в зоне пожаров, допрошено 58 человек - свидетелей и пострадавших.
Теги: Донбасс, погибший, пожар, пострадавший, лес
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