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Архив - Луганская область

КПВВ "Станица Луганская" сегодня работать не будет

02.10.2020 12:00
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КПВВ "Станица Луганская" сегодня работать не будет

Контрольный пункт въезда-выезда Станица Луганская на линии разграничения в Луганской области на утро пятницы, 2 октября, остается закрытым. Как сообщили в Госпогранслужбе, продолжаются работы по локализации последствий пожара.
Возгорание в сервисной зоне ликвидировано, а непосредственно на территории КПВВ не допущено. Угроза распространения огня с прилегающей территории, где еще есть отдельные очаги тления, все еще не исключается.
Сейчас у контрольного пункта находятся спасатели. В пограничном подразделении создан резерв, который готов оперативно реагировать на изменения обстановки.
Проводятся все необходимые меры по ликвидации последствий пожара и работы для возобновления функционирования КПВВ.
По информации БФ «Право на защиту» («Право на захист») КПВВ будет закрыт до конца сегодняшнего дня.



Теги: пожар, закрытие, Станица Луганская, КПВВ
 
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