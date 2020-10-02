Шмыгаль на Луганщине назвал суммы компенсаций пострадавшим от пожаров

02.10.2020 16:00

Премьер-министр Денис Шмыгаль во время своего визита в Луганскую область рассказал, сколько средств выделят каждой пострадавшей в пожарах семье, в зависимости от объема утраченного, передает Depo.Донбасс.

На брифинге Шмыгаль сказал, что эти средства выделят из резервного фонда госбюджета, когда будет подсчитан убыток.

Тем не менее, он назвал такие цифры: 300 тыс. гривен выплатят за полностью разрушенный и сожженный дом, 200 тыс. гривен — семьям погибших в пожаре, 50 тыс. гривен тем, у кого частично пострадал дом, 20 тыс. гривен тем, у кого пострадало хозяйство и есть потери.