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Пасечник ввел обязательную обсервацию для прибывших из Украины
03.10.2020 17:00
Незаконные власти ОРЛО ввели обязательную 14-дневную обсервацию для прибывших на неподконтрольную украинскому правительству территорию из других государств, одним из которых считается и Украина. Исключение сделано для жителей России и подконтрольной «ДНР» территории. Об этом говорится в «указе» Леонида Пасечника от 2 октября, передает Интернет-издание «ДонПресс».
Если у граждан есть медицинский документ, подтверждающий отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, то на обсервацию они не будут отправляться. Однако, тест должен быть сделан на территории РФ и не ранее, чем за три дня до прибытия в ОРЛО, говорится в «указе».
Теги: Украина, указ, ЛНР, обсервация
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