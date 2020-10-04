Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

КПВВ «Станица Луганская» сегодня не откроется

04.10.2020 11:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
КПВВ «Станица Луганская» сегодня не откроется

Пропуск через КПВВ «Станица Луганская» в воскресенье, 4 октября, осуществляться не будет. Его восстанавливают, а также проводят мониторинг ситуации по очагам тления возле КПВВ.
Об этом сообщили в пресс-службе Станично-Луганской РГА.



Теги: Станица Луганская, КПВВ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх