- Полиция определила источники возгорания на Луганщине17:00
- В "ЛНР" сообщили, кому перестанут выплачивать пенсии с 1 ноября16:00
- На КПВВ «Станица Луганская» возобновили подвоз людей на электромобилях13:00
- Боевики "ЛНР" устроили затор на КПВВ "Станица Луганская"15:00
- Кравчук предложил создать "совет людей с Донбасса"14:00
- КПВВ "Станица Луганская" возобновил работу10:00
- КПВВ «Станица Луганская» сегодня не откроется11:00
- Авиация сбросила более 500 тонн воды для тушения пожаров на Луганщине10:00
- Пасечник ввел обязательную обсервацию для прибывших из Украины17:00
- Появилось видео поджога неизвестными травы в Луганской области (ВИДЕО)09:00
Полиция определила источники возгорания на Луганщине
В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции были установлены 4 вероятных источника возгорания на Луганщине. Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-секретарь полиции в Луганской области Татьяна Погукай.
Правоохранители называют следующие источники возгорания:
- с. Смоляниново, Новоайдарского района непосредственно под линией высоковольтной электросети, которое произошло примерно 15.45 01.10.2020;
- с. Половинкино и с. Запорожское Старобельского района вероятной причиной возникновения пожара, а именно возгорания сухой травы и лесного насаждения стало замыкание проводов высоковольтной электросети в результате сильных порывов ветра;
- г.. Счастье, Новоайдарского района непосредственно под линией высоковольтной электросети. Возгорание произошло примерно вечером 30.09.2020;
- пгт Белокуракино ул. Роскошная результате неосторожного обращения с огнем 60-летней местной жительницы, которая разожгла костер на своем огороде, чтобы выжечь сорняк и сухую траву, огонь перекинулся на сухую вербу, находившуюся возле огорода.
Теги: Донбасс, пожар, полиция, Луганская область, источник
- В разных местах Луганщины нашли два трупа после пожаров
- На складах в Сватово продолжается пожар, среди военных есть погибший и пострадавшие
- Международные эксперты: на Донбассе есть реальные проблемы и реальная помощь
- На Донбассе из-за самодельной электроплитки погибла женщина (ФОТО)
- В Балаклее продолжают взрываться боеприпасы
- В Луганской области из-за пожара погибла пожилая женщина
- Полиция определила источники возгорания на Луганщине17:00
- В "ЛНР" сообщили, кому перестанут выплачивать пенсии с 1 ноября16:00
- На КПВВ «Станица Луганская» возобновили подвоз людей на электромобилях13:00
- 5 октября боевики пропустили через гуманитарный коридор в Еленовке более 300 человек11:00
- В Донецке «заминировали» автовокзал «Южный»10:00
- В "ДНР" будут изымать частные территории для "государственных нужд"09:08
- Боевики "ЛНР" устроили затор на КПВВ "Станица Луганская"15:00
- Кравчук предложил создать "совет людей с Донбасса"14:00
- КПВВ "Станица Луганская" возобновил работу10:00
- В "ДНР" пообещали завтра возобновить пропуск граждан через гумкоридор в Еленовке 17:00
- Полиция определила источники возгорания на Луганщине17:00
- В "ЛНР" сообщили, кому перестанут выплачивать пенсии с 1 ноября16:00
- У трех вратарей сборной Украины обнаружили коронавирус15:00
- В Кыргызстане протестующие добились отмены результатов парламентских выборов14:00
- На КПВВ «Станица Луганская» возобновили подвоз людей на электромобилях13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 6 октября12:00
- 5 октября боевики пропустили через гуманитарный коридор в Еленовке более 300 человек11:00
- В Донецке «заминировали» автовокзал «Южный»10:00
- В "ДНР" будут изымать частные территории для "государственных нужд"09:08
- В ходе протестов в Кыргызстане один человек погиб, 590 пострадали08:00
- Строительство и весовой контроль. Что происходит на украинских дорогах?17:00
- Удаленная работа: плюсы, минусы и правовое регулирование13:00
- Вакцинация во время пандемии коронавируса. Главные правила16:00
- «Доступные кредиты» через полгода: результаты и перспективы11:00
- Онлайн казино: как работает программа лояльности19:00
- Как выбрать очиститель воздуха в офис?15:00
- Слава и призы ассоциируются с онлайн казино Кинг16:30
- Топ производителей детских колясок14:30
- Украина на 29-м году независимости17:00
- Перемирие на Донбассе: особенности и дальнейшие шаги16:00
- Пасечник ввел обязательную обсервацию для прибывших из Украины
- Появилось видео поджога неизвестными травы в Луганской области (ВИДЕО)
- Боевики "ЛНР" устроили затор на КПВВ "Станица Луганская"
- В "ДНР" будут изымать частные территории для "государственных нужд"
- В Донецке «заминировали» автовокзал «Южный»
- В "ЛНР" сообщили, кому перестанут выплачивать пенсии с 1 ноября
- Кравчук предложил создать "совет людей с Донбасса"
- Гороскоп на неделю с 5 по 11 октября
- В "ДНР" сообщили, сколько людей пропустили через гуманитарный коридор в Еленовке 2 октября
- В "ДНР" пообещали завтра возобновить пропуск граждан через гумкоридор в Еленовке