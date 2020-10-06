Полиция определила источники возгорания на Луганщине

06.10.2020 17:00

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции были установлены 4 вероятных источника возгорания на Луганщине. Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-секретарь полиции в Луганской области Татьяна Погукай.

Правоохранители называют следующие источники возгорания:

- с. Смоляниново, Новоайдарского района непосредственно под линией высоковольтной электросети, которое произошло примерно 15.45 01.10.2020;

- с. Половинкино и с. Запорожское Старобельского района вероятной причиной возникновения пожара, а именно возгорания сухой травы и лесного насаждения стало замыкание проводов высоковольтной электросети в результате сильных порывов ветра;

- г.. Счастье, Новоайдарского района непосредственно под линией высоковольтной электросети. Возгорание произошло примерно вечером 30.09.2020;

- пгт Белокуракино ул. Роскошная результате неосторожного обращения с огнем 60-летней местной жительницы, которая разожгла костер на своем огороде, чтобы выжечь сорняк и сухую траву, огонь перекинулся на сухую вербу, находившуюся возле огорода.