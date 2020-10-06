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В "ЛНР" сообщили, кому перестанут выплачивать пенсии с 1 ноября
06.10.2020 16:00
"Пенсионный фонд" "ЛНР" напомнил получателям пенсионных выплат о необходимости проведения актуализации данных, сообщают местные СМИ.
«Гражданам, не прошедшим актуализацию данных в срок до 31 октября включительно, выплата пенсии будет приостановлена с 1 ноября текущего года», — предупредили в фонде.
Там также уточнили, что возобновление выплаты пенсии будет осуществляться с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором получатель пенсии обратится в орган ПФ с соответствующим заявлением и необходимыми документами.
Теги: пенсия, ЛНР, верификация
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