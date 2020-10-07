В "ЛНР" назвали дату открытия КПП "Луганск — Счастье" и "Первомайск — Золотое"

07.10.2020 10:00

Представители "властей" "ЛНР" и подрядчики на совещании в Луганске рассказали о ходе выполнения работ на строящихся пунктах пропуска через линию соприкосновения в районах Счастья и Золотого, сообщает Cxid.info.

"До завершения строительства КПП 35 дней, эти 35 дней я не дам никому продлевать. В этом промежутке меняйте очередность работ, пытайтесь изменять их первоочередность, но 10 ноября у нас два пункта пропуска будут готовы к работе", — сказал глава "правительства" непризнанной республики Сергей Козлов, обращаясь к участникам совещания.