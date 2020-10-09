Главная / Новости / Луганская область / Под Станицей Луганской на мине подорвался пожарный автомобиль
Последние новости раздела
- Ситуация на КПВВ в зоне ООС на Донбассе 9 октября15:00
- Под Станицей Луганской на мине подорвался пожарный автомобиль14:00
- Жители прифронтового села Муратово получили гумпомощь от ВСУ10:00
- Сегодня центр Луганска останется без воды08:00
- В "ЛНР" назвали дату открытия КПП "Луганск — Счастье" и "Первомайск — Золотое"10:00
- В ООН рассказали о ситуации с коронавирусом на оккупированном Донбассе09:00
- Полиция определила источники возгорания на Луганщине17:00
- В "ЛНР" сообщили, кому перестанут выплачивать пенсии с 1 ноября16:00
- На КПВВ «Станица Луганская» возобновили подвоз людей на электромобилях13:00
- Боевики "ЛНР" устроили затор на КПВВ "Станица Луганская"15:00
Под Станицей Луганской на мине подорвался пожарный автомобиль
09.10.2020 14:00
В Станично-Луганском районе во время ликвидации возгорания подорвался пожарный автомобиль. Об этом сообщает Луганское областное управление лесного и охотничьего хозяйства на своей странице в Фейсбуке.
Так, сегодня, 9 октября в 09:50 часов при тушении пожара в районе с. Болотенне на взрывном устройстве произошел подрыв пожарного автомобиля ГП «Станично-Луганское ГЛОХ» «АМУР».
В результате взрыва травмированы водитель пожарного автомобиля Дзюбенко В.С., 1985 года рождения, мастер леса Станично-Луганского лесничества Кравцова Р.И., 1978 года рождения и сотрудника ГСЧС.
«Пострадавшие доставлены в Станично-Луганскую районную больницу. Пожарный автомобиль ремонту не подлежит», — сказано в сообщении.
Теги: пожарные, автомобиль, подрыв
Читайте также:
- В центре Донецка сожгли припаркованный автомобиль
- В Донецк взорвался и сгорел автомобиль «Мерседес»
- Нацагентство по Евро-2012 ремонтирует офис за 800 тысяч гривен
- Межбанк закрылся в диапазоне 8,000-8,004 грн за доллар
- Межбанк открылся в диапазоне 8,003-8,007 грн за доллар
- Официальный курс валют на пятницу, 14 октября
- Ситуация на КПВВ в зоне ООС на Донбассе 9 октября15:00
- Под Станицей Луганской на мине подорвался пожарный автомобиль14:00
- Медики ОРДО назвали побочные эффекты от российской антикоронавирусной вакцины13:00
- Жители прифронтового села Муратово получили гумпомощь от ВСУ10:00
- Автобус с артистами "Донбасс Оперы" попал в аварию по дороге из "ДНР" в Москву09:00
- В ОРДО запускают специальный автобус для получателей российских паспортов16:00
- В "ДНР" назвали сумму выписанных штрафов за нарушения карантина13:00
- Сегодня центр Луганска останется без воды08:00
- Мариупольский меткомбинат Ильича оштрафовали за выбросы в атмосферу17:00
- В "ЛНР" назвали дату открытия КПП "Луганск — Счастье" и "Первомайск — Золотое"10:00
- Президент Кыргызстана отправил в отставку правительство и ввел войска в Бишкек17:00
- Ермак анонсировал переговоры советников нормандской четверки16:00
- Ситуация на КПВВ в зоне ООС на Донбассе 9 октября15:00
- Под Станицей Луганской на мине подорвался пожарный автомобиль14:00
- Медики ОРДО назвали побочные эффекты от российской антикоронавирусной вакцины13:00
- В донецком «Шахтере» выявили новые случаи COVID-1912:00
- В Украине уже четверть миллиона инфицированных коронавирусом11:00
- Жители прифронтового села Муратово получили гумпомощь от ВСУ10:00
- Автобус с артистами "Донбасс Оперы" попал в аварию по дороге из "ДНР" в Москву09:00
- Ученые предложили пересмотреть стратегию борьбы с COVID-1908:00
- Строительство и весовой контроль. Что происходит на украинских дорогах?17:00
- Удаленная работа: плюсы, минусы и правовое регулирование13:00
- Вакцинация во время пандемии коронавируса. Главные правила16:00
- «Доступные кредиты» через полгода: результаты и перспективы11:00
- Онлайн казино: как работает программа лояльности19:00
- Как выбрать очиститель воздуха в офис?15:00
- Слава и призы ассоциируются с онлайн казино Кинг16:30
- Топ производителей детских колясок14:30
- Украина на 29-м году независимости17:00
- Перемирие на Донбассе: особенности и дальнейшие шаги16:00
- В «Ощадбанке» разъяснили, какие платежные карты заблокируют уже в октябре
- В "ЛНР" назвали дату открытия КПП "Луганск — Счастье" и "Первомайск — Золотое"
- Медики ОРДО назвали побочные эффекты от российской антикоронавирусной вакцины
- В ООН рассказали о ситуации с коронавирусом на оккупированном Донбассе
- В "ДНР" назвали сумму выписанных штрафов за нарушения карантина
- В ОРДО запускают специальный автобус для получателей российских паспортов
- Автобус с артистами "Донбасс Оперы" попал в аварию по дороге из "ДНР" в Москву
- Мариупольский меткомбинат Ильича оштрафовали за выбросы в атмосферу
- Ситуация на КПВВ в зоне ООС на Донбассе 9 октября
- Супруга Петра Порошенко сообщила об ухудшении состояния мужа