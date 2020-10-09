Под Станицей Луганской на мине подорвался пожарный автомобиль

09.10.2020 14:00

В Станично-Луганском районе во время ликвидации возгорания подорвался пожарный автомобиль. Об этом сообщает Луганское областное управление лесного и охотничьего хозяйства на своей странице в Фейсбуке.

Так, сегодня, 9 октября в 09:50 часов при тушении пожара в районе с. Болотенне на взрывном устройстве произошел подрыв пожарного автомобиля ГП «Станично-Луганское ГЛОХ» «АМУР».

В результате взрыва травмированы водитель пожарного автомобиля Дзюбенко В.С., 1985 года рождения, мастер леса Станично-Луганского лесничества Кравцова Р.И., 1978 года рождения и сотрудника ГСЧС.

«Пострадавшие доставлены в Станично-Луганскую районную больницу. Пожарный автомобиль ремонту не подлежит», — сказано в сообщении.