КПВВ "Станица Луганская" закрывается на две недели из-за коронавируса

13.10.2020 16:00

Контрольно-пропускной пункт въезда-выезда "Станица Луганская" будет закрыт на две недели. Причина - предотвращение распространения коронавируса в Луганской области. Об этом сообщает Луганская облгосадминистрация, передает РБК-Украина.

Ограничения будут действовать с полночи 15 октября до полночи 1 ноября.

В штабе Операции объединенных сил отметили, что в исключительных случаях социально-гуманитарного хараткера командование может разрешить проезд через КПВВ.