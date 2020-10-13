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Архив - Луганская область

КПВВ "Станица Луганская" закрывается на две недели из-за коронавируса

13.10.2020 16:00
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КПВВ "Станица Луганская" закрывается на две недели из-за коронавируса

Контрольно-пропускной пункт въезда-выезда "Станица Луганская" будет закрыт на две недели. Причина - предотвращение распространения коронавируса в Луганской области. Об этом сообщает Луганская облгосадминистрация, передает РБК-Украина.
Ограничения будут действовать с полночи 15 октября до полночи 1 ноября.
В штабе Операции объединенных сил отметили, что в исключительных случаях социально-гуманитарного хараткера командование может разрешить проезд через КПВВ.



Теги: закрытие, карантин, Станица Луганская, КПВВ
 
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