СБУ предупредила жителей Лисичанска о двухдневных контртеррористических учениях

13.10.2020 15:00

В Лисичанске (Луганская область) 15-16 октября состоятся плановые учения по противодействию диверсионным и террористическим угрозам с участием региональных субъектов борьбы с терроризмом. Об этом сообщает пресс-служба 3 управления ГУ СБ Украины в Донецкой и Луганской областях в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"15-16 окября в г. Лисичанск, в рамках операции Объединенных сил, состоятся плановые учения по противодействию диверсионным и террористическим угрозам с участием региональных субъектов борьбы с терроризмом. Тренировки будут проводиться в условиях, максимально приближенных к реальным", – сказано в сообщении.

Так, Служба безопасности Украины призывает жителей Лисичанска с пониманием отнестись к возможным неудобствам, сохранять спокойствие и соблюдать правила личной безопасности.

Также граждан просят при необходимости передвижения по городу иметь при себе документы, удостоверяющие личность (паспорт, водительское удостоверение, справку об обучении и т.д.).