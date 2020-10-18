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Официальная смертность от коронавируса в "ЛНР" составила почти 5%
18.10.2020 13:00
По информации "минздрава ЛНР" за прошедшие сутки в "республике" зарегистрировали 28 новых случаев заражения коронавирусом, один пациент скончался.
Таким образом, с начала пандемии в "республике" официально подтверждено 1340 случаев COVID-19, из них:
- выздоровели 991 человек (74%);
- скончались – 61 (4,6%).
Теги: Донбасс, смертность, ЛНР, COVID-19
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