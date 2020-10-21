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Стало известно, кто в карантин может пройти через КПВВ «Станица Луганская»
Украинская сторона подтвердила готовность пропускать лиц с украинской регистрацией на подконтрольную Киеву территорию Луганщины через линию соприкосновения в контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская», сообщает Cxid.info.
Об этом в эфире радиостанции «Вести плюс Луганск» сообщила представитель Луганска в гуманитарной подгруппе Контактной группы Ольга Кобцева.
Украинская сторона уведомила Луганск о приостановке с 15 по 31 октября работы КПВВ «Станица Луганская». Однако, как проинформировала Кобцева, «заявленное со стороны Украины закрытие пункта пропуска по факту не состоялось: украинская сторона, начиная с 16 октября, в избирательном порядке пропускала людей на территорию Луганской Народной Республики с пропиской на территории ЛНР».
«Украинская сторона подтвердила вчера готовность пропустить людей на территорию Украины с пропиской на территории Украины или по уважительным, скажем, причинам», — рассказала Кобцева по итогам диалога с представителем Украины, который состоялся в телефонном режиме 19 октября.
Она отметила, что «одной из таких причин является прохождение химиотерапии в Харькове, есть еще уважительные причины».
«Но с одной оговоркой: мы не будем препятствовать пропуску людей, а Украина в избирательном порядке оставила за собой одностороннее право, когда человек приходит на пункт пропуска «Станица Луганская» на территорию Украины, определять — пропустит она человека на территорию Украины или нет», — уточнила представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Контактной группы.
Она отметила, что остается неизвестным, по каким критериям представители погранслужбы и других ведомств Украины руководствуются в своем решении пропускать человека через КПВВ или нет.
«Поэтому, уважаемые граждане, будьте бдительны, будьте осторожны, и когда вы принимаете решение выехать на территорию Украины, вы должны понимать, что этот выезд может не состояться по причине украинской позиции», — подчеркнула Кобцева.
Она назвала «немаловажным фактом» тот момент, что луганская сторона не ограничивала пропуск людей на пункте пропуска «Станица Луганская» и не останавливало его работу.
Теги: правила, пропуск, Станица Луганская, КПВВ
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