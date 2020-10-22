В Луганской области запускают бесплатный автобус

22.10.2020 14:00

В Луганской области организован бесплатный маршрут для перевозки жителей Устиновки и Белой Горы в Лисичанск. Об этом сообщает пресс-служба ЛОГА, передает Cxid.info.

Так, автобус будет курсировать из Устиновки через Белую Гору в Лисичанск, а также в обратном направлении. Время ожидания пассажиров в Лисичанске — 4 часа (с момента прибытия).

«Со следующей недели жители этих двух отдаленных населенных пунктов Попаснянского района смогут бесплатно добраться в Лисичанск. Первоочередное право на перевозку получат пожилые люди, люди с инвалидностью и другие социально уязвимые слои населения», — рассказал глава облгосадминистрации Сергей Гайдай, отметив договоренность с Благотворительной организацией «Благотворительный Фонд» АДРА Украина".

График движения автобуса:

29 октября — отправление из Устиновки в 7:30;

29 октября — отправление из Белой Горы в 8:00;

5, 12, 19, 26 ноября — отправление из Устиновки в 7:30;

5, 12, 19, 26 ноября — отправление из Белой Горы в 8:00;

3, 10 декабря — отправление из Устиновки в 7:30;

3, 10 декабря — отправление из Белой Горы в 8:00.

Первоочередное право на использование социального транспорта имеют:

пожилые люди (65 лет +), которые не имеют опекунов (попечителей);

люди с инвалидностью (I, II группа);

люди с тяжелыми хроническими заболеваниями и те, которые требуют постоянного лечения;

многодетные семьи;

одинокие родители;

семьи с низким доходом;

семьи с разрушенными или поврежденными домами.

Телефон для записи на маршрут через диспетчера в Попасной: 050838 29 49.

Телефон горячей линии БО «БФ» АДРА Украины «: 0952860716.