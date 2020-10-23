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В "ЛНР" уточнили правила пересечения КПВВ "Станица Луганская"
Леонид Пасечник своим указом внес изменения в указ от 10 июня 2020 года "О некоторых вопросах пересечения временного пункта пропуска Станица Луганская", сообщает Cxid.info.
"<...> Внести изменения в указ главы ЛНР от 10 июня 2020 года № УГ-359/20 "О некоторых вопросах пересечения временного пункта пропуска Станица Луганская" (в редакции указа главы ЛНР от 2 октября 2020 года № УГ-626/20), изложив подпункт 2.2 пункта 2 в следующей редакции:
"2.2. Въезд граждан на территорию Луганской Народной Республики с территории Украины и выезд граждан с территории Луганской Народной Республики на территорию Украины, имеющих регистрацию по месту жительства на территории Луганской Народной Республики, осуществляется по документам, подтверждающим такой факт, не чаще одного раза в месяц.
Въезд граждан на территорию Луганской Народной Республики с территории Украины и выезд граждан с территории Луганской Народной Республики на территорию Украины может осуществляться чаще одного раза в месяц на основании отдельного решения Чрезвычайной санитарно-противоэпидемиологической комиссии при Правительстве ЛНР в соответствии с протокольным порядком, установленным постоянно действующей группой , созданной в соответствии с указом главы ЛНР от 23 марта 2020 года № УГ-181/20 "О некоторых вопросах, связанных с режимом повышенной готовности" (с изменениями)", — говорится в документе.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Теги: указ, правила, Станица Луганская, КПВВ, Пасечник
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