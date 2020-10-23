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В Луганской области временно усилили пограничный контроль

23.10.2020 10:00
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В Луганской области временно усилили пограничный контроль

Пограничный контроль усилен в Луганской области до 31 декабря. Соответствующее решение принял Кабинет министров Украины, говорится в сообщении МВД, передает Корреспондент.net.
Принятые меры распространяются на Станично-Луганский, Беловодский, Меловской, Марковский, Новопсковский, Белокуракинский, Троицкий и Старобельский районы.
Здесь запрещено находиться у пограничной полосы ближе, чем на 200 м. - за исключением аграриев, согласовавших свои работы с пограничниками, и жителей ряда близлежащих поселков.
Также ограничения введены у поселка Меловое. Здесь запрещено подходить к заградительному забору на государственной границе ближе, чем на пять метров по улицам Дружбы народов, Меловская, Железнодорожная, Рабочая, Оборонная.
Запрещено движение авто по улице Дружбы народов между пунктами пропуска Меловое, кроме принадлежащих жителям, прописанным на этой и прилегающих улицах. Иностранцам также запрещено находиться на улице Дружбы народов.
Гражданам Украины ходить по улицам Дружбы народов, Меловская, Железнодорожная, Рабочая, Оборонная можно только при наличии документов, удостоверяющих личность. За нарушение ограничений предусмотрен штраф.
По словам спикера ГПСУ Андрея Демченко "это дополнительные режимные меры с целью противодействия противоправной деятельности на государственной границе в пределах Луганской области".



Теги: Украина, Россия, граница, контроль
 
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