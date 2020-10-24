В ГПСУ назвали число граждан, пересекших КПВВ «Станица Луганская» после его закрытия

24.10.2020 10:00

Через временно закрытый контрольный пункт въезда выезда «Станица Луганская», расположенный в зоне ООС на Донбассе с 15 октября прошли 49 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Пограничники отмечают, что по отдельному решению командующего ООС, пункт пропуска пересекли 49 человек, из них — 14 человек последовали на контролируемую Украины территорию, 35 — на неподконтрольную Украине часть Луганской области.