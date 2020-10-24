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Зеленский проверил «Большую стройку» в Луганской области
Вчера, 23 октября, президент Украины Владимир Зеленский посетил Луганщину. Он побывал в Луганском областном лицее-интернате с усиленной военно-физической подготовкой «Кадетский корпус имени героев Молодой гвардии» и в коммунальном учреждении «Луганский областной физкультурный центр "Олимп"» в г. Кременная, сообщает "Трибун".
Президент ознакомился с условиями обучения и проживания лицеистов, в частности, побывал в столовой, в казармах и классах.
Также Зеленскому продемонстрировали спорткомплекс, который включает стадион, тренажеры, гимнастический блок и полосу препятствий. В 2020 году стадион был реконструирован в рамках Национальной программы «Большая стройка». Было оборудовано футбольное поле с искусственным покрытием и беговая дорожка. Стоимость проекта составила 4,3 млн грн.
Отдельно президента ознакомили с ходом реализации в области других проектов в рамках программы «Большая стройка». Речь идет о четырех стадионах, четырех детсадах и семи школах. Владимира Зеленского заверили, что все объекты будут сданы в срок.
Так, президент побывал еще в Луганском областном физкультурном центре «Олимп», где осмотрел стадион для тренировок легкоатлетов, плавательный бассейн, тренажерный зал для занятий тяжелой атлетикой.
Зеленский поинтересовался у спортсменов, что может сделать власть для улучшения условий их тренировок и повышения достижений, и по их просьбе пообещал включить в программу «Большая стройка» на следующий год сооружение легкоатлетического манежа на территории центра.
Теги: Донбасс, визит, итоги, Зеленский
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