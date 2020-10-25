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В оккупированном Луганске погиб главарь НВФ "Призрак" Марков
В неподконтрольном украинским властям Луганске произошло ДТП с автомобилем "полиции", в котором погиб руководитель незаконного вооруженного формирования – батальона "Призрак" Алексей Марков. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.
В частности, в луганском паблике сообщают, что авария произошла 23 октября в районе Городка: столкнулись легковой автомобиль, маршрутное такси 155 и автомобиль "УАЗ" с "полицейскими", который ехал с включенными маячками и сиреной. "УАЗ" в результате столкновения перевернулся.
"Газель"-маршрутка практически не пострадала, женщина-водитель легкового авто пострадала незначительно. О пострадавших в перевернутом "УАЗе" очевидцы не сообщили.
Позже факт гибели боевика подтвердили бывший официальный представитель так называемой "народной милиции ЛНР" Андрей Марочко и пресс-служба "Союза добровольцев Донбасса".
Следует отметить, что еще один экс-главарь "Призрака" Алексей Мозговой погиб в результате диверсии на трассе Перевальск-Луганск в 2015 году.
Теги: Донбасс, Луганск, боевик, гибель, ДТП, ЛНР
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