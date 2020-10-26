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КПВВ "Станица Луганская" открылась в сторону "ЛНР"
На КПВВ "Станица Луганская", официально закрытом до 30 октября, украинская сторона пропускает в сторону Луганска всех граждан, которые имеют прописку на неподконтрольной территории Луганской области. Об этом сообщают луганчане в социальных сетях, передает Cxid.info.
Пропуск открыт с 24 октября. Людей пропускают по прописке, без всяких разрешений и списков.
"Со вчерашнего вечера станица Луганская выпускает по прописке без всяких заявок, сам нахожусь на КПВВ в сторону "ЛНР", — пишет один из очевидцев.
У людей сразу же возникли вопросы, это разовая "благотворительная" акция или все время будут пропускать в Луганск по прописке?
"Мы сейчас звонили на горячую линию погранслужбы 0800218808. Сказали у кого Луганская прописка пропускать будут!", — нашли ответ подписчики телеграм-канала "Домой в Луганск. Пути решения".
Теги: карантин, Станица Луганская, КПВВ
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