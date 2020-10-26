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Архив - Луганская область

В ОРЛО должникам за комуслуги начали приходить повестки в суд

26.10.2020 14:00
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В ОРЛО должникам за комуслуги начали приходить повестки в суд

В ОРЛО жителям многоквартирных домов, у которых имеются долги за коммунальные услуги, начали приходить уведомления о подготовке искового заявления в суд. Об этом пишет Телеграмм-канале «Луганский инсайд», передает DonPress.com.
Как уточняет ресурс, людей у которых имеются долги за кварплату (содержание домов и придомовых территорий) вызывают в суд и угрожают принудительно взыскать задолженность.



Теги: Донбасс, суд, коммунальные услуги, долги, ОРЛО
 
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