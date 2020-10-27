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В «Донбасс SOS» разъяснили порядок пропуска граждан через КПВВ «Станица Луганская»
В «Донбасс SOS» рассказали об уточнении в порядке пропуска граждан Украины через линию разграничения по месту регистрации. Об этом сообщает Depo.Донбас со ссылкой на страницу «Донбасс SOS».
«Так, в штабе ООС подтвердили, что украинцев с пропиской на неподконтрольных территориях пропускают через КПВВ «Станица Луганская» по направлению в Луганск. Граждане Украины с местом регистрации на подконтрольных правительству территориях могут пересекать КПВВ «Станица Луганская» на выезд из Луганска», — говорится в сообщении.
При этом в организации отмечают, что обратно (в Луганск) пересечение линии разграничения для таких лиц (без «луганской» прописки) ограничен до 31 октября.
«Также наша общественная организация рекомендует, по возможности, воздерживаться от пересечения линии разграничения через объявления Луганской области» красной карантинной зоной «. А также внимательно проверять информацию о работе транспорта для выезда», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что автобусы из Станицы Луганской выезжают по мере заполнения. Немало маршрутов отменены из-за отсутствия пассажиров.
В «Донбасс SOS» напоминают «полезные» номера телефонов:
Горячая линия Луганской области по вопросам COVID-19 — 0800505107, 0962985100, 0958242143
Горячая линия Луганской облгосадминистрации — 0800505107
Автостанция в Станице Луганской — 0647231182.
Теги: Донбасс, правила, Станица Луганская, КПВВ
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