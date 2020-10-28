Глава ЛОГА посетил строящийся КПВВ в Счастье

28.10.2020 13:00

Глава Луганщины Сергей Гайдай ознакомился с ходом строительства контрольного пункта въезда/выезда в Счастье. Об этом сообщает пресс-служба ЛОГА.

Отмечается, что уже определены места для парковки социального транспорта, который будет подвозить людей к месту прохождения паспортного контроля, ведь расстояние составляет 1,1 км. Также обсуждался вопрос обустройства сервисной зоны и мест отдыха для граждан маломобильных групп и женщин с детьми.

Строительные работы уже почти завершены: заасфальтирована сервисная зона, проезжая часть, монтируются модули, в которых будут работать специалисты Миграционной службы и ГФС.

Однако проблемным остается вопрос обустройства территории, прилегающей к так называемому «виртуальному нулю», - это полоса по 300 м в обе стороны от условной линии разграничения, на которой, по договоренностям, не могут находиться ни украинские военные, ни представители незаконных вооруженных формирований ОРДЛО.