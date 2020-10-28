Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

На Северодонецком «Азоте» запускают производство медицинского кислорода

28.10.2020 09:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
На Северодонецком «Азоте» запускают производство медицинского кислорода

На Северодонецком объединении «Азот», входящем в группу предприятий азотного бизнеса Group DF, идет подготовка к выпуску кислорода медицинского качества, сообщает Cxid.info.
«Предприятие подготовило и подало в Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения пакет документации, необходимой для возобновления производства медицинского кислорода, — заявил Леонид Бугаев, Председатель Правления ЧАО «СЕВЕРОДОНЕЦКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ АЗОТ», во время рабочего совещания с председателем Луганской областной государственной администрации Сергеем Гайдаем. — Все организационные вопросы, связанные с разрешениями, должны быть решены максимально быстро. В регионе непростая эпидемическая ситуация с COVID-19. Медицинский кислород сегодня очень нужен больницам и медицинским центрам».
Северодонецкий «Азот» уже получил лицензию от Государственной службы Украины по лекарственным средствам на производство и продажу медицинского кислорода.
Производственные мощности цеха разделения воздуха способны производить 500 кубических метров в час кислорода медицинского качества. По словам председателя Луганской областной государственной администрации Сергея Гайдая, с возобновлением на «Азоте» производства медицинского кислорода регион будет полностью обеспечен необходимым количеством баллонов для лечения тяжелобольных COVID-19.



Теги: Северодонецк, производство, кислород
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх